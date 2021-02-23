УЕФА открыл дело по поводу оскорблений в адрес Ибрагимовича фанатами «Црвены Звезды»

УЕФА начал расследование инцидента с оскорблениями в адрес форварда «Милана» Златана Ибрагимовича фанатами «Црвены Звезды» во время первого матча команд в рамках 1/16 финала Лиги Европы (2:2).

Фанаты сербской команды кричали оскорбления в адрес Ибрагимовича, который всю игру просидел в запасе.

Ибрагимовича, в частности, называли «балиджа» — оскорбительное слово для боснийских мусульман. Златан родился в Швеции в семье боснийского мусульманина и хорватки.