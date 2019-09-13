УЕФА оштрафовала суперлигу Швейцарии за участие «Сьона» в Лиге Европы

УЕФА оштрафовала швейцарскую суперлигу на 50 тысяч евро за ошибку, допущенную при допуске «Сьона» к участию в матчах квалификации Лиги Европы, информирует AP.

Каждая команда, которая квалифицируется в еврокубки, должна получить лицензию от местной лиги или федерации. Лицензия показывает, что клуб ведет правильную административную и финансовую деятельность, отвечающую правилам финансового fair play.

Как отмечается, эта лицензия два года назад была выдана «Сьону» с ошибками, которые не усмотрели чиновники УЕФА.

«Сьон», несмотря на полученный допуск для участия в турнире, вылетел из третьего квалификационного раунда Лиги Европы от литовской «Судувы».