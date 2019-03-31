УЕФА оштрафовал "Айнтрахт", "Ренн", "Порту" и "Рому"

По итогам матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА оштрафовал несколько клубов за допущенные нарушения, сообщает официальный сайт организации.

По итогам матча 1/8 финала Лиги Европы "Айнтрахт" - "Интер" (0:0) за заблокированные входы на стадионе немецкий клуб оштрафован на 16 тысяч евро. Главный тренер команды Адольф Хюттер дисквалифицирован на один матч, эту дисквалификацию он уже отбыл в ответной игре (1:0).

На аналогичной стадии Лиги Европы "Ренн" обыграл дома "Арсенал" (3:1). Французский клуб получил штраф в 44 тысячи евро за заблокированные выходы на стадионе и поведение болельщиков.

По итогам матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Порту" - "Рома" (3:1) оштрафованы оба клуба (28 500 и 5000 евро, соответственно).

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