УЕФА не увеличит квоту билетов на финал Лиги Европы для "Челси" и "Арсенала"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что не будет выделять дополнительные билеты на финал Лиги Европы для фанатов "Арсенала" и "Челси". "Канониры" остались недовольны, что смогут предоставить своим болельщикам только 6 тысяч билетов.

"Предлагать больше билетов болельщикам участвующих в финале команд без какой-либо гарантии, что они смогут организовать для фанатов подходящий трансфер, чтобы добраться до Баку, не является ответственным ходом", - говорится в заявлении УЕФА.

"Арсенал" и "Челси" получат по 6 тысяч билетов для фанатов на финал Лиги Европы