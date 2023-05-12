Ракитич, Матич, Гатти и Тапсоба претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы
Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. В четверг, 11 мая, были сыграны первые матчи 1/2 финала.
В список претендентов вошли Неманья Матич («Рома»), Федерико Гатти («Ювентус»), Иван Ракитич («Севилья») и Эдмонд Тапсоба («Байер»).
«Ювентус» вырвал ничью у «Севильи» (1:1), «Рома» обыграла «Байер» (1:0).
Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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