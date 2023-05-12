Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 01:11

Ракитич, Матич, Гатти и Тапсоба претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы.

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. В четверг, 11 мая, были сыграны первые матчи 1/2 финала.

В список претендентов вошли Неманья Матич («Рома»), Федерико Гатти («Ювентус»), Иван Ракитич («Севилья») и Эдмонд Тапсоба («Байер»).

«Ювентус» вырвал ничью у «Севильи» (1:1), «Рома» обыграла «Байер» (1:0).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Иван Ракитич
Неманья Матич
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Рома
ФК Севилья
ФК Ювентус
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В вопросе возращения россиян на зарубежные старты нет единства. Почему не помогли рекомендации МОК?
«Я чистое золото, дрянь». Звезда рэпа в США шокировал гимном про Хэмилтона и Ферстаппена
Актера Смольянинова включили в перечень террористов и экстремистов
Кандидат в президенты Турции Индже отказался от участия в выборах
Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы в 2023 году
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига Европы, 1/2 финала: «Ювентус» — «Севилья» и «Рома» — «Байер»
Градецки: «Минимальное поражение все еще оставляет «Байеру» шансы»
Гатти: «Значение моего гола вырастет еще больше, если мы добьемся нужного результата в Севилье»
Аллегри: «Ничья сохраняет интригу в противостоянии перед ответным матчем»
Гудель: «Игроки «Севильи» могут собой гордиться»
Торрес — о ничьей с «Ювентусом»: «Мы провели отличный матч в гостях у классной команды»
Нападающий «Севильи» Окампос получил травму в матче с «Ювентусом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мендилибар: «Севильи» нужно сохранить на будущее то усердие, с которым играли против «Ювентуса»

Нападающий «Севильи» Окампос получил травму в матче с «Ювентусом»
Новости
RSS RSS
Все новости