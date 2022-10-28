УЕФА назвал лучшего игрок и лучший гол недели в Лиге Европы

Официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил итоги голосования за лучшего игрока и лучший гол 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Игроком недели был признан нападающий «Ренна» Амин Гуири. Он стал автором двух голов и одной голевой передачи в матче с «Фенербахче» (3:3).

Автором гола недели в Лиге Европы признан полузащитник Омри Альтман из АЕКа (Ларнака), который в матче с киевским «Динамо» (3:3) забил эффектным ударом «боковыми ножницами» в падении.