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Сегодня, 17:23

УЕФА назвал лучшего игрок и лучший гол недели в Лиге Европы

Анна Горшкова
Корреспондент
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Официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил итоги голосования за лучшего игрока и лучший гол 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Игроком недели был признан нападающий «Ренна» Амин Гуири. Он стал автором двух голов и одной голевой передачи в матче с «Фенербахче» (3:3).

Автором гола недели в Лиге Европы признан полузащитник Омри Альтман из АЕКа (Ларнака), который в матче с киевским «Динамо» (3:3) забил эффектным ударом «боковыми ножницами» в падении.

Источник: https://www.uefa.com/uefaeuropaleague/
Лига Европы УЕФА
ФК АЕК (Ларнака)
ФК Ренн
УЕФА
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