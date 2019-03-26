15:13 | Футбол — Лига Европы

УЕФА начал расследование по поводу проявления расизма на матче "Динамо" К - "Челси"

0
Обсудить
 
14 марта. Киев. &quot;Динамо&quot; К - &quot;Челси&quot; - 0:5. Полузащитник гостей Каллум Хадсон-Одои подвергся оскорблениям со стороны болельщиков &quot;Динамо&quot;.Расизм в Киеве. "Челси" подал жалобу в УЕФА

УЕФА назначил инспектора, который изучит жалобу "Челси" по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против киевского "Динамо" (5:0), информирует официальный сайт организации.

Английский клуб после встречи заявил, что во втором тайме фанаты киевлян скандировали кричалки расистского характера. В частности, оскорблениям подвергся полузащитник английской команды Каллум Хадсон-Одои.

Инспектор теперь изучит инцидент и определит, есть ли достаточные основания для открытия дисциплинарного дела против киевского "Динамо".

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ