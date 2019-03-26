УЕФА начал расследование по поводу проявления расизма на матче "Динамо" К - "Челси"

УЕФА назначил инспектора, который изучит жалобу "Челси" по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против киевского "Динамо" (5:0), информирует официальный сайт организации.

Английский клуб после встречи заявил, что во втором тайме фанаты киевлян скандировали кричалки расистского характера. В частности, оскорблениям подвергся полузащитник английской команды Каллум Хадсон-Одои.

Инспектор теперь изучит инцидент и определит, есть ли достаточные основания для открытия дисциплинарного дела против киевского "Динамо".