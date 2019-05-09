"У тебя есть последнее слово?" "Валенсия" с Серсеей Ланнистер обратились к "Арсеналу"

Официальный Твиттер "Валенсии" подогревает интерес к ответному полуфинальному матчу Лиги Европы против "Арсенала" с помощью героини телесериала "Игра Престолов" королевы семи королевств Серсеи Ланнистер.

"Валенсия" вспомнила слова Серсеи в четвертой серии восьмого сезона киносаги.

– Если у тебя есть последнее слово, то сейчас самое время, – написано в Твиттере "летучих мышей".

Английская актриса Лина Хиди, исполнила роль Серсеи в "Игре Престолов". Ранее девушка фотографировалась с футболкой "Валенсии".

Встреча "Валенсия" – "Арсенал" пройдет сегодня, 9 мая, начало – в 22.00 (мск). Игра состоится на стадионе "Месталья". Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу лондонцев.

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