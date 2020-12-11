У российских клубов одна победа в групповых турнирах еврокубков-2020/21

Российские клубы завершили выступления в групповых турнира еврокубков только с одной победой. Единственным клубом, сумевшим выиграть, стал «Краснодар», который в пятом туре группового турнира Лиги Европы взял верх над «Ренном» — 1:0.

Этого команде Мурада Мусаева хватило, чтобы занять третье место и пробиться в Лигу Европы. В остальных пяти играх кубанцы дважды сыграли вничью (1:1 с «Ренном» и «Челси») и трижды проиграли (0:4 с «Челси», 2:3 и 1:2 с «Севильей»).

«Локомотив» в Лиге чемпионов трижды сыграл вничью (2:2 с «Зальцбургом», 1:1 и 0:0 с «Атлетико») и трижды проиграл (1:2 и 0:2 с «Баварией» и 1:2 с «Зальцбургом»).

«Зенит» набрал только одно очко в шести играх — 1:1 с «Лацио». В остальных 5 матчах чемпионы Росси проиграли 5 раз (1:2 и 0:3 с «Брюгге», 0:2 и 1:2 с дортмундской «Боруссией», 1:3 с «Лацио»).

ЦСКА в Лиге Европы сыграл три раза вничью (1:1 с «Вольфсбергером», 0:0 с загребским «Динамо» и 0:0 с «Фейеноордом») и три раза уступил (1:3 с «Фейеноордом», 0:1 с «Вольфсбергером» и 1:3 с загребским «Динамо»).

С учетом отборочных раундов побед у российских клубов три, причем все они принадлежат «Краснодару»: в четвертом отборочном раунде команда обыграла ПАОК (дважды 2:1). В отборе Лиги Европы московское «Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» (1:2), а «Ростов» — «Маккаби» из Хайфы (1:2).