«У меня нет жалоб, но я разочарован». Джеррард — о поражении от «Байера»
05:13
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард после поражения от «Байера» в 1/8 финала Лиги Европы отметил, что разочарован результатом. По его мнению, команда может прибавить.
— Надеюсь, что однажды мы достигнем нужного уровня, — цитирует пресс-служба УЕФА Джеррарда. — У меня нет жалоб на исход противостояния, но я разочарован результатом.
Мы можем прибавить во многих аспектах. Поработать над продвижением вперед. Сегодня мы увидели, к какому уровню должны стремиться. Будем каждый день возвращаться на тренировочное поле, чтобы прибавить как в индивидуальном, так и в командном плане.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2028226--leverkusen-vs-rangers/
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