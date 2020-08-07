Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«У меня нет жалоб, но я разочарован». Джеррард — о поражении от «Байера»

05:13

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард после поражения от «Байера» в 1/8 финала Лиги Европы отметил, что разочарован результатом. По его мнению, команда может прибавить.

— Надеюсь, что однажды мы достигнем нужного уровня, — цитирует пресс-служба УЕФА Джеррарда. — У меня нет жалоб на исход противостояния, но я разочарован результатом.

Мы можем прибавить во многих аспектах. Поработать над продвижением вперед. Сегодня мы увидели, к какому уровню должны стремиться. Будем каждый день возвращаться на тренировочное поле, чтобы прибавить как в индивидуальном, так и в командном плане.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2028226--leverkusen-vs-rangers/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир