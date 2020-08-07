Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард после поражения от «Байера» в 1/8 финала Лиги Европы отметил, что разочарован результатом. По его мнению, команда может прибавить.

— Надеюсь, что однажды мы достигнем нужного уровня, — цитирует пресс-служба УЕФА Джеррарда. — У меня нет жалоб на исход противостояния, но я разочарован результатом.

Мы можем прибавить во многих аспектах. Поработать над продвижением вперед. Сегодня мы увидели, к какому уровню должны стремиться. Будем каждый день возвращаться на тренировочное поле, чтобы прибавить как в индивидуальном, так и в командном плане.