У Эмери нет уверенности в том, что «Вильярреал» пройдет «Динамо»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери подвел итог матча 1/8 финала Лиги Европы против киевского «Динамо» (2:0).

«Прежде всего, скажу я очень уважаю киевское «Динамо», в составе которого выступает немало качественных футболистов, — цитирует специалиста «UA-Футбол» 11 марта. — Поэтому мы стремились защитить себя от этих исполнителей.

При этом хотели реализовать свои сильные качества, создавать как можно больше голевых моментов и стараться их реализовывать. Мы знали, что эти 90 минут не будут для нас легкими.

«Динамо» показало серьезный уровень, было видно, что в составе команды качественные, динамичные футболисты. И могу сказать, что перед ответным матчем у нас нет полной уверенности в общем успехе противостояния с «Динамо».

Ответный матч состоится в Испании 18 марта.