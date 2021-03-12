У Эмери нет уверенности в том, что «Вильярреал» пройдет «Динамо»
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери подвел итог матча 1/8 финала Лиги Европы против киевского «Динамо» (2:0).
«Прежде всего, скажу я очень уважаю киевское «Динамо», в составе которого выступает немало качественных футболистов, — цитирует специалиста «UA-Футбол» 11 марта. — Поэтому мы стремились защитить себя от этих исполнителей.
При этом хотели реализовать свои сильные качества, создавать как можно больше голевых моментов и стараться их реализовывать. Мы знали, что эти 90 минут не будут для нас легкими.
«Динамо» показало серьезный уровень, было видно, что в составе команды качественные, динамичные футболисты. И могу сказать, что перед ответным матчем у нас нет полной уверенности в общем успехе противостояния с «Динамо».
Ответный матч состоится в Испании 18 марта.
Дополнительная информация:
https://www.ua-football.com/foreign/europa_league/1615497533-yemeri-pered-otvetnym-matchem-u-nas-net-polnoy-uverennosti-v-obschem-uspehe-protivostoyaniya-s-dinamo.html
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю