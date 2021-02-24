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В «Брюгге» вспышка коронавируса накануне матча с киевским «Динамо»

13:28
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Пресс-служба «Брюгге» в Twitter 24 февраля сообщила о еще двух случаях заражения коронавирусом в команде.

Инфекцию подхватили вратарь Симон Миньоле и полузащитник Шарль Де Кетелере.

Ранее, 17 февраля, стало известно, что коронавирусом заразились главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман и его ассистенты. Также коронавирус выявлен у трех игроков: Ханса Ванакена, Матея Митровича и Стефано Денсвила. Их участие в ответом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Динамо» под вопросом.

Матч «Брюгге» — «Динамо» состоится в четверг, 25 февраля. Начало — в 23.05 (мск). Первая встреча в Киеве завершилась вничью (1:1).

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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