Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард перед возобновление Лиги Европы рассказал об игре под руководством Уле Гуннара Сульшера. В ответном матче 1/8 финала английская команда сыграет с ЛАСКом. В первой «красные дьяволы» одержали победу 5:0.

— Сезон не был лучшим, и после паузы я хотел произвести впечатление на тренера, — цитирует пресс-служба УЕФА Лингарда. — Тяжелая работа окупилась, и голы вселяют в меня уверенность. У разных тренеров разные способы игры. У «Юнайтед» всегда был атакующий стиль, мы любим атаковать, держать мяч. Босс привнес это в команду. Нам нравится играть быстро и забивать голы.