Твиттер Лиги Европы впечатлен игрой Сулейманова. Чудо-гол в ворота "Валенсии"

Официальный Твиттер Лиги Европы опубликовал гол нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота "Валенсии" (1:1) в ответном матче 1/8 финала турнира.
Представители ЛЕ включили действия Сулейманова в рубрику "скаут", намекая на то, что за успехами 19-летнего россиянина следует внимательно следить.
В той встрече Сулейманов на 85-й минуте игры с правого края штрафной пробил в дальнюю девятку ворот "Валенсии". Вратарь "летучих мышей" Нету оказался бессилен в этой ситуации. Уже в компенсированное время "Валенсии" удалось сравнять счет и по сумме двух матчей пройти в четвертьфинал Лиги Европы.
🕵️♂️ #UEL Scout:– UEFA Europa League (@EuropaLeague) 19 марта 2019 г.
🇷🇺 Shapi Suleymanov
Club: @FCKrasnodar
Age: 19
👕 37
⚽️ 11
🅰️ 6 pic.twitter.com/scYY0hUy64
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