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Турнирная таблица группы «Локомотива» в Лиге Европы на 16 сентября

21:57
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«Локомотив» и «Марсель» сыграли вничью (1:1) в матче первого тура группового турнира Лиги Европы.

В другом матче группы E «Галатасарай» победил «Лацио» со счетом 1:0.

Турнирное положение в группе после первого тура выглядит следующим образом:

«Галатасарай» — 3 очка (1 матч), «Марсель» — 1 (1), «Локомотив» — 1 (1), «Лацио» — 0 (1).

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Екатерина Савостина все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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