Турнирная таблица группы «Локомотива» в Лиге Европы на 16 сентября
21:57
«Локомотив» и «Марсель» сыграли вничью (1:1) в матче первого тура группового турнира Лиги Европы.
В другом матче группы E «Галатасарай» победил «Лацио» со счетом 1:0.
Турнирное положение в группе после первого тура выглядит следующим образом:
«Галатасарай» — 3 очка (1 матч), «Марсель» — 1 (1), «Локомотив» — 1 (1), «Лацио» — 0 (1).
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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