Турецкая федерация футбола прокомментировала отказ «Галатасарая» ограничить заполняемость стадиона на матч Лиги Европы с «Локомотивом».

«Матч «Галатасарай» — «Локомотив» Москва — это соревнование, организованное УЕФА, и вся ответственность лежит на УЕФА. По этой причине Федерация футбола Турции не может каким-либо образом вмешиваться в этот матч и наказать спортивный клуб «Галатасарай», — написано в Twitter-аккаунте Федерации.

TFF'den a??klama: «Galatasaray — Lokomotiv Moskova ma?? UEFA'n?n d?zenledi?i bir m?sabaka olup t?m sorumluluk da UEFA'dad?r. Bu nedenle, T?rkiye Futbol Federasyonu'nun herhangi bir ?ekilde bu ma?a m?dahil olmas? ve Galatasaray Spor Kul?b?'ne ceza vermesi m?mk?n de?ildir.» — Webaslan.com (@webaslan) November 4, 202

Ранее Турецкая федерация футбола запретила заполнить стадион на 100% в матче с «Локомотивом». Однако пресс-служба «Галатасарая» сообщила о том, что не будет ограничивать заполняемость стадиона на матче Лиги Европы против московской команды.

Матч «Галатасарай» — «Локомотив» пройдет в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком Арена». Начало — в 20.45 по московскому времени.