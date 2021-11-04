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Турецкая федерация футбола переложила ответственность за посещаемость матча «Галатасарай» — «Локомотив» на УЕФА

15:46
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Турецкая федерация футбола прокомментировала отказ «Галатасарая» ограничить заполняемость стадиона на матч Лиги Европы с «Локомотивом».

«Матч «Галатасарай» — «Локомотив» Москва — это соревнование, организованное УЕФА, и вся ответственность лежит на УЕФА. По этой причине Федерация футбола Турции не может каким-либо образом вмешиваться в этот матч и наказать спортивный клуб «Галатасарай», — написано в Twitter-аккаунте Федерации.

Ранее Турецкая федерация футбола запретила заполнить стадион на 100% в матче с «Локомотивом». Однако пресс-служба «Галатасарая» сообщила о том, что не будет ограничивать заполняемость стадиона на матче Лиги Европы против московской команды.

Матч «Галатасарай» — «Локомотив» пройдет в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком Арена». Начало — в 20.45 по московскому времени.

Галатасарай — Локомотив

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