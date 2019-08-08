"Тун" - "Спартак": все голы матча

"Спартак" встречается с "Туном" в первом матче 3-го тура отборочного тура Лиги Европы, счет после первого тайма – 2:0 в пользу красно-белых. На 21-й минуте встречи открыл счет нападающий москвичей Эсекиэль Понсе. Спустя 8 минут полузащитник Зелимхан Бакаев удвоил преимущество гостей.
21-я минута. Гол Понсе
⚽ Гол Эсекеля Понсе.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 8, 2019
📺 #ТунСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 «Матч! Клуб»
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r pic.twitter.com/Cf1tUPM28s
29-я минута. Гол Бакаева
⚽ А вот и красота от Бакаева. Первый гол Зелимхана после возвращения 🤩https://t.co/lNFGGSLi6T#ТунСпартак pic.twitter.com/Z1419yyNSA— Матч ТВ (@MatchTV) August 8, 2019
"Тун" – "Спартак": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало – в 20.00 (время московское)
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