20:50 | Футбол — Лига Европы

"Тун" - "Спартак": все голы матча

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"Спартак" встречается с "Туном" в первом матче 3-го тура отборочного тура Лиги Европы, счет после первого тайма – 2:0 в пользу красно-белых. На 21-й минуте встречи открыл счет нападающий москвичей Эсекиэль Понсе. Спустя 8 минут полузащитник Зелимхан Бакаев удвоил преимущество гостей.

21-я минута. Гол Понсе

 

29-я минута. Гол Бакаева

 

Тун – Спартак

"Тун" – "Спартак": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало – в 20.00 (время московское)

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