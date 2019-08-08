"Тун" – "Спартак": правильно ли засчитан победный гол красно-белых?

На 73-й минуте первого матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы "Тун" – "Спартак" ошибся арбитр Ирфан Пельто, позволивший спартаковцам провести атаку, которая стала голевой.

В простой ситуации в центре поля судья не зафиксировал грубый фол Рассказова, вступившего в единоборство с Йоссом. Спартаковский защитник не сыграл в мяч, а угодил сопернику шипами в голеностоп. Боснийский рефери игру не остановил, штрафной удар не назначил, желтую карточку не достал – Бакаев забил победный гол.

"Тун" - "Спартак": начало победной атаки красно-белых.

"Тун" - "Спартак": начало победной атаки красно-белых.

Работай на матче видеоарбитр, он вмешался бы в действия Пельто. Это как раз тот случай, когда речь идет об очевидной ошибке судьи. Эпизод "открутили" бы назад, и вместо взятия ворот был бы назначен штрафной. (Александр Бобров)

"Тун" - "Спартак": начало победной атаки красно-белых.

"Тун" - "Спартак": начало победной атаки красно-белых.

"Тун" - "Спартак": начало победной атаки красно-белых.

Лига Европы: расписание и результаты матчей, новости и обзоры