"Тун" – "Спартак": правильно ли засчитан победный гол красно-белых?

На 73-й минуте первого матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы "Тун" – "Спартак" ошибся арбитр Ирфан Пельто, позволивший спартаковцам провести атаку, которая стала голевой.
Зелимхан Бакаев оформляет дубль в матче.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 8, 2019
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В простой ситуации в центре поля судья не зафиксировал грубый фол Рассказова, вступившего в единоборство с Йоссом. Спартаковский защитник не сыграл в мяч, а угодил сопернику шипами в голеностоп. Боснийский рефери игру не остановил, штрафной удар не назначил, желтую карточку не достал – Бакаев забил победный гол.
Работай на матче видеоарбитр, он вмешался бы в действия Пельто. Это как раз тот случай, когда речь идет об очевидной ошибке судьи. Эпизод "открутили" бы назад, и вместо взятия ворот был бы назначен штрафной. (Александр Бобров)
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