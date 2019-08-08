"Тун" – "Спартак": Бакаев оформил дубль и вновь вывел москвичей вперед

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев забил второй гол на 73-й минуте первого матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы с "Туном" (3:2). Встреча проходит в Швейцарии.

Защитник Николай Рассказов отобрал мяч в центре поля, адресовал его форварду Андре Шюррле, который прошел по флангу и отдал пас в штрафную на Бакаева. Зелимхан в касание прокинул мяч между ногами голкипера.

Тун – Спартак

"Тун" – "Спартак": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало – в 20.00 (время московское)