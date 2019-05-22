Тульский "Арсенал" сыграет в Лиге Европы - реакция клуба

Благодаря победе "Локомотива" над "Уралом" (1:0) в финале Олимп-Кубка России тульский "Арсенал" завоевал путевку в Еврокубки. Команда сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне.

- Сбылась мечта многих поколений тульских болельщиков: "Арсенал" - в Лиге Европы! 6-е место оружейников в РПЛ и победа "Локомотива" в Кубке России дали нам путевку в еврокубки. Поздравляем с этим успехом команду и всех поклонников красно-желтых! Лига Европы, встречай "Арсенал"!, - говорится в сообщении клубного Твиттера.

😁🏆Сбылась мечта многих поколений тульских болельщиков: «Арсенал» - в Лиге Европы! 6-е место оружейников в РПЛ и победа «Локомотива» в Кубке России дали нам путевку в еврокубки. Поздравляем с этим успехом команду и всех поклонников красно-желтых! Лига Европы, встречай «Арсенал»! pic.twitter.com/0MlSyhsD8Q — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 22 мая 2019 г.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр