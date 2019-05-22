Тульский "Арсенал" – лондонскому: "Увидимся в Лиге Европы"

Благодаря победе "Локомотива" над "Уралом" (1:0) в финале Олимп-Кубка России "Арсенал"​ завоевал путевку в Лигу Европы.

Туляки в Твиттере обратились к лондонскому тезке, с которым могут встретиться в следующем сезоне.

"Арсенал", увидимся в Лиге Европы", – говорится в сообщении туляков, которые отметили лондонский клуб.

Туляки начнут выступление в новом сезоне Лиги Европы со второго отборочного раунда. Лондонский "Арсенал" еще имеет шанс выйти в Лигу чемпионов - если победит "Челси" в финале Лиги Европы (матч пройдет 29 мая в Баку). В противном случае команда Унаи Эмери стартует в группе Лиги Европы-2019/20.