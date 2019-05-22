Тульский "Арсенал" – лондонскому: "Увидимся в Лиге Европы"

Благодаря победе "Локомотива" над "Уралом" (1:0) в финале Олимп-Кубка России "Арсенал" завоевал путевку в Лигу Европы.
Туляки в Твиттере обратились к лондонскому тезке, с которым могут встретиться в следующем сезоне.
"Арсенал", увидимся в Лиге Европы", – говорится в сообщении туляков, которые отметили лондонский клуб.
Туляки начнут выступление в новом сезоне Лиги Европы со второго отборочного раунда. Лондонский "Арсенал" еще имеет шанс выйти в Лигу чемпионов - если победит "Челси" в финале Лиги Европы (матч пройдет 29 мая в Баку). В противном случае команда Унаи Эмери стартует в группе Лиги Европы-2019/20.
@Arsenal , see you in @EuropaLeague pic.twitter.com/OiSFKs0c80— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 22 мая 2019 г.
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