Тульский "Арсенал" дебютирует в Лиге Европы матчами против "Нефтчи" или "Сперанцы"

Стали известны возможные соперники "Арсенала" по второму отборочному раунду Лиги Европы. Туляки встретятся с победителем противостояния "Нефтчи" (Азербайджан) - "Сперанца" (Македония)

"Арсенал" дебютирует в Лиге Европы благодаря тому, что в чемпионате России занял шестое место, а Кубок России выиграл "Локомотив", уже обеспечивший себе участие в Лиге чемпионов.

Матчи 2-го отборочного раунда пройдут 25 июля и 1 августа. Первая игра состоится на поле "Арсенала", ответная - на поле соперника.