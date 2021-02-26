Туанзебе признался, что мечтает забить за «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе после ничьей с «Реал Сосьедад» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (0:0) признался, что мечтает забить на «Олд Траффорд». В этой встрече его гол был отменен.

«На прошлой неделе мы проделали большую часть тяжелой работы. Сегодня вечером показил профессиональное отношение, поэтому рады выйти в следующий раунд. Я был разочарован, когда увидел, что гол отменили. Забить здесь за «Юнайтед» — мечта. Это было бы великолепно, но этого не произошло», — цитирует пресс-служба УЕФА Туанзебе.