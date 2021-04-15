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Трпишовски считает, что «Славия» должна играть на победу в матче с «Арсеналом»

00:39
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Главный тренер «Славии» Индржих Трпишовски поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала».

«Нам нужно подойти к этому матчу так, будто нам нужна только победа, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Как будто не было первого матча. Когда вы рассчитываете на что-то другое или хотите добыть другой результат, это обычно плохо кончается».

Матч «Славия» — «Арсенал» состоится 15 апреля. Начало в 22.00 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью (1:1).

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029902--slavia-praha-vs-arsenal/

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