Трпишовски считает, что «Славия» должна играть на победу в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Славии» Индржих Трпишовски поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала».

«Нам нужно подойти к этому матчу так, будто нам нужна только победа, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Как будто не было первого матча. Когда вы рассчитываете на что-то другое или хотите добыть другой результат, это обычно плохо кончается».

Матч «Славия» — «Арсенал» состоится 15 апреля. Начало в 22.00 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью (1:1).