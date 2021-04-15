Трпишовски считает, что «Славия» должна играть на победу в матче с «Арсеналом»
00:39
Главный тренер «Славии» Индржих Трпишовски поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала».
«Нам нужно подойти к этому матчу так, будто нам нужна только победа, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Как будто не было первого матча. Когда вы рассчитываете на что-то другое или хотите добыть другой результат, это обычно плохо кончается».
Матч «Славия» — «Арсенал» состоится 15 апреля. Начало в 22.00 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью (1:1).
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029902--slavia-praha-vs-arsenal/
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю