Тригерос уверен, что «Вильярреал» может доставить проблемы «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Вильярреала» Ману Тригерос поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«Это супер особенный матч для всех нас — особенно для наших болельщиков, которые поддерживали нас на всем пути, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 25 мая. — Это самый важный матч в карьере для большинства из нас. Завтра — важнейший день. Заключительный день долгого сезона. На кону не только трофей, но и путевка в Лигу чемпионов. Даже сложно представить, каково будет поднять трофей вместе с друзьями.

Мы не чувствуем давления. Нам просто не терпится начать матч. Наши друзья и семьи продолжают спрашивать о том, как у нас дела, потому что они нервничают. Но мы профессионалы, которые сыграли много матчей на высшем уровне. И завтра нас ничего не испугает. Люди вокруг переживают гораздо больше меня. Это ведь только футбол! Мы уверены в себе и расслаблены. Мы знаем, чего ждать в матче с «Манчестер Юнайтед».

Ужасно обидно, что болельщики не смогут насладиться с нами окончанием этого долгого пути в финал, но я обещаю всем в Вильярреале, что мы сделаем завтра все от нас зависящее и постараемся в будущем снова дойти до финала. Сделаем то, что делаем из недели в неделю. Постараемся отобрать мяч у соперника и действовать организованно. Если каждый из нас сыграет на 100 процентов, то мы можем доставить «МЮ» проблемы».

Матч «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» состоится 26 мая в Гданьске (Польша). Начало в 22.00 по московскому времени.