Третья команда в группе «Краснодара» и «Базеля» в Лиге Европы — «Хетафе»
14:33
В Монако проходит жеребьевка группового турнира Лиги Европы. Вторым соперником «Краснодара» по группе C после «Базеля» стал «Хетафе».
Матчи группового турнира Лиги Европы пройдут 19 сентября, 3 октября, 24 октября, 7 ноября, 28 ноября, 12 декабр.
Напомним, что Краснодар" не смог выйти в Лигу чемпионов, проиграв в четвертом отборочном раунде «Олимпиакосу» (0:4, 1:2).
С кем сыграют «Краснодар» и ЦСКА? Жеребьевка Лиги Европы. Live!
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Жеребьевка группового турнира
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