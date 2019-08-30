В Монако проходит жеребьевка группового турнира Лиги Европы. Вторым соперником «Краснодара» по группе C после «Базеля» стал «Хетафе».

Матчи группового турнира Лиги Европы пройдут 19 сентября, 3 октября, 24 октября, 7 ноября, 28 ноября, 12 декабр.

Напомним, что Краснодар" не смог выйти в Лигу чемпионов, проиграв в четвертом отборочном раунде «Олимпиакосу» (0:4, 1:2).

С кем сыграют «Краснодар» и ЦСКА? Жеребьевка Лиги Европы. Live!