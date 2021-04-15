Тренер загребского «Динамо» рассказал о тактике команды в матче Лиги Европы с «Вильярреалом»
17:10
Главный тренер загребского «Динамо» Дамир Крзнар поделился мнением об ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Вильярреалом».
«У нас есть несколько вариантов. Мы постараемся сочетать высокое давление с защитой, а в атаке постараемся продвигаться, владея мячом настолько, насколько нам позволит соперник», – приводит слова Крзнара официальный сайт УЕФА.
В первом матче 1/4 финала Лиги Европы загребское «Динамо» проиграло «Вильярреалу» со счетом 0:1.
Ответная встреча состоится сегодня, 15 апреля, в Испании. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029904--villarreal-vs-dinamo-zagreb/
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