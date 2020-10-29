Тренер загребского «Динамо» назвал справедливым итог матча с ЦСКА

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич прокомментировал ничью в матче второго тура группового турнира Лиги Европы против ЦСКА (0:0).

— ЦСКА был достойным соперником. Игра была жесткой, итоговый результат справедлив. Можем отметить особенно игру Франьича, он очень хорошо блокировал Влашича. Это замечательный футболист, невозможно было его полностью остановить. (Сергей Федоров)