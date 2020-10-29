Тренер загребского «Динамо» назвал справедливым итог матча с ЦСКА
23:06
Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич прокомментировал ничью в матче второго тура группового турнира Лиги Европы против ЦСКА (0:0).
— ЦСКА был достойным соперником. Игра была жесткой, итоговый результат справедлив. Можем отметить особенно игру Франьича, он очень хорошо блокировал Влашича. Это замечательный футболист, невозможно было его полностью остановить. (Сергей Федоров)
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА