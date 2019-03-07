Тренер "Вильярреала" сравнил "Зенит" со "Спартаком"

Главный тренер "Вильярреала" Хавьер Кальеха на пресс-конференции после победы в первом матче 1/8 финала Лиги Европы над "Зенитом" (3:1) отметил, что в чемпионате Испании есть похожая по стилю игры на петербуржцев команда, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

– Какие слабые стороны вы заметили в игре "Зенита"?

– Дело не в слабых местах "Зенита", а в том, что мы использовали все свои сильные стороны. Мы играли в наш футбол, доминировали на протяжении всего матча, создавали моменты. Прекрасный матч с нашей стороны.

– Прокомментируйте пропущенный мяч.

– Это игровой момент. Мы были уверены, что это однозначный офсайд. Оказалось, что это не так. "Зенит" сравнял счет, но мы продолжали верить в себя и смогли победить.

– Вы играли на групповом этапе со "Спартаком". Есть ли что-то, в чем он похож на "Зенит"?

– Это разные команды. Мы готовимся к матчу в каждом случае индивидуально. Мы пытались найти похожие по стилю команды на "Зенит". И мы знали, что у соперника сильное нападение, нужно было стеречь двух форвардов.

– С кем вы можете сравнить "Зенит"?

– С "Алавесом". У него в составе тоже есть два нападающих. В чем-то похоже на ситуацию в "Зените". Мы знали, как нейтрализовать сильные стороны "Зенита".

Лига Европы: расписание матчей и результаты игр плей-офф