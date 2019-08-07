Тренер "Туна" заявил, что Шюррле все знают в Европе

Главный тренер "Туна" Марк Шнайдер - о матче о матчах со "Спартаком" в третьем отборочном раунде Лиги Европы. Он сказал, что знает о последних приобретениях красно-белых и, в частности, о переходе Андре Шюррле.

- Мы узнали, что Шюррле в "Спартаке", его все знают в Европе, - отметил тренер. - Мы также знаем, что пришел Джордан Ларссон, а два бразильца ушли (Фернанду и Луиз Адриану - прим. "СЭ"). Мы следим за изменениями и считаем их равнозначными.

Матч "Тун" - "Спартак" состоится 8 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.

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