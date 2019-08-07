Тренер "Туна" считает, что его команда может пройти "Спартак"

Главный тренер "Туна" Марк Шнайдер - о матчах со "Спартаком" в третьем отборочном раунде Лиги Европы. По его мнению, швейцарский клуб может пробиться в следующий раунд.

- За год работы мы дошли до еврокубков. Рад, что можем сыграть с таким большим клубом, как "Спартак", - цитирует Шнайдера ТАСС. - Деньги не забивают голы. В двухматчевом противостоянии можно пройти и "Спартак". Иначе нет смысла браться. Я не созванивался с тренером "Санкт-Галлена", который несколько лет назад прошел "Спартак", но я его хорошо знаю.

Матч "Тун" - "Спартак" состоится 8 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.

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