Тренер "Спарты": "Я потерял дар речи, когда узнал, что нам достался "Ростов"

Главный тренер "Спарты" Давид Голоубек после жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы отметил, что "Ростов" является большой угрозой для его команды. По его словам, мнение чешских специалистов о том, что пражской команде повезло, - ошибочное.

- Мы рады уже тому, что попали в плей-офф, - приводит пресс-служба "Спарты" слова Голоубека. - Но нам будет очень трудно. "Ростов" - это большая угроза для нас. Когда я увидел результаты жеребьевки, то на секунду потерял дар речи. Кто говорит, что мы обязательно обыграем "Ростов", тот ничего не знает о команде. Были варианты с более именитыми соперниками, но я уверен, что эти матчи будут увлекательными. В ближайшее время мы начнем к ним подготовку. Сначала соберем все материалы о сопернике.