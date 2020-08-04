Тренер «Шахтера» Каштру: «В матче с «Вольфсбургом» на поле будет большая война»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча с «Вольфсбургом» в 1/8 финала Лиги Европы. В первой игре его команда победила 2:1.

«Нам стоит расценивать соперника как команду в целом, — цитирует португальца официальный сайт клуба. — Он силен в атаке. Особенно хочу отметить: когда противник добирается до последней трети поля, идет подача в штрафную, где в зоне завершения всегда много игроков. Это может создать нам некоторые проблемы.

Любые клубы, которые проводят головокружительные атаки, стараются быстро добраться до ворот оппонента, забегают большим числом футболистов и подают в штрафную, могут создать проблемы. Мы знаем сильные стороны «Вольфсбурга», но также постарались изучить и слабые. Понятно, что в любом составе есть игроки, которые выделяются, но мы должны рассматривать соперника в целом как команду. Готовились наилучшим образом и завтра постараемся показать качественный футбол.

Хочу напомнить: когда мы летели в Лиссабон на матч с «Бенфикой», оппонент продолжал чемпионат, а у нас была зимняя пауза, только сборы и товарищеские встречи. «Вольфсбург» — большая команда. Все мы знаем, в каком чемпионате соперник играет и какой футбол может завтра показать. Я уверен, что на поле действительно будет большая война, борьба за выход в четвертьфинал.

Поэтому ни в коем случае не думайте и не расценивайте это как преимущество — такого нет. То, что «Вольфсбург» закончил чемпионат на несколько дней раньше, ничего не значит. Игровой практики достаточно у обеих команд".

Матч «Шахтер» — «Вольфсбург» состоится 5 августа в Киеве. Начало в 19.55 по московскому времени.