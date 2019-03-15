Тренер "Ренна": "Второй гол "Арсенал" забил после чистого офсайда"

Главный тренер "Ренн" Жюльен Стефан считает несправедливым вылет команды из Лиги Европы после поражения от "Арсенала" (0:3) в ответном матче 1/8 финала. По его мнению, второй гол "канониры" забили после офсайда.

– Это несправедливость. Поскольку рефери совершил ошибку, – цитирует AFP Стефана. – В эпизоде со вторым голом был чистый офсайд. Это важное решение, которое сказалось на дальнейшем развитии всего матча. Чтобы увидеть там офсайд, не обязательно было пользоваться ВАР. Это очевидная ситуация. Какие могли быть проблемы у судьи? Это казалось понятным. Но не для ассистента главного арбитра.