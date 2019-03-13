Тренер "Ренна" удивлен решением УЕФА сократить дисквалификацию Ляказетта

УЕФА сократил срок дисквалификации форварда "Арсенала" Александра Ляказетта с трех матчей до двух. Таким образом, он сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ренна". Главный тренер французского клуба Жюльен Стефан сказал, что его удивило это решение.

- Удивительно, что решение было принято в такие сроки. Мы не ожидали этого. Это второе странное решение после того, как поменяли местами домашний и гостевой матчи, - цитирует специалиста Get French Football News. - Да, это многое меняет. С Ляказеттом "Арсенал" может использовать разные расстановки. У нас есть 24 часа, чтобы подготовиться к этому. Мы знаем, что "Арсенал" часто выиграет большие матчи дома. Они регулярно забивают в первые 15 минут. Не знаю, сможем ли мы нарушить их планы, но мы хотим забить хотя бы раз.

Матч "Арсенал" - "Ренн" состоится 14 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. В первом матче французский клуб победил со счетом 3:1.

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