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Пеллегрини: «Бетис» не гарантировал себе выход в следующий раунд"

Тренер Пеллегрини заявил, что «Бетис» еще не гарантировал себе победу над «Зенитом»
Роман Шишов
Корреспондент

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини перед ответным матчем Лиги Европы против «Зенита» отметил, что выход в следующую стадию трунира еще не гарантирован.

«Сейчас мы не думаем о дерби с «Севильей», ближайший матч у нас в Лиге Европы, где нужно продолжать в том же духе и закрепить успех. Нам нужно хорошо себя показать в ответной игре с «Зенитом», мы еще не гарантировали себе выход в следующий раунд», — цитирует Пеллегрини Marca.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» проиграл «Бетису» со счетом 2:3. Ответный матч пройдет в Испании 24 февраля.

ФК Бетис
ФК Зенит
Мануэль Пеллегрини
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