Пеллегрини: «Бетис» не гарантировал себе выход в следующий раунд"

Тренер Пеллегрини заявил, что «Бетис» еще не гарантировал себе победу над «Зенитом»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини перед ответным матчем Лиги Европы против «Зенита» отметил, что выход в следующую стадию трунира еще не гарантирован.

«Сейчас мы не думаем о дерби с «Севильей», ближайший матч у нас в Лиге Европы, где нужно продолжать в том же духе и закрепить успех. Нам нужно хорошо себя показать в ответной игре с «Зенитом», мы еще не гарантировали себе выход в следующий раунд», — цитирует Пеллегрини Marca.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» проиграл «Бетису» со счетом 2:3. Ответный матч пройдет в Испании 24 февраля.