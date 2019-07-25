Тренер "Нефтчи" раскрыл секрет победы над "Арсеналом". Но не считает, что его команда добилась чего-то значимого

Главный тренер "Нефтчи" Роберто Бордин после гостевого первого матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы с "Арсеналом" (1:0) поблагодарил свою команду за правильную игру против серьезного соперника. По словам итальянского специалиста, ответная встреча 1 августа в Баку будет для азербайджанского клуба такой же непростой.

- Мы довольны результатом и игрой. Вчера говорили, что матч будет тяжелым, так и оказалось, - сказал Бордин на послематчевой пресс-конференции. - Доволен отношением ребят к игре. У них получилось выполнить установку. Мы действовали агрессивно, высоко прессинговали соперника, пытались не позволить центральной линии туляков вести игру. Доволен и теми, кто вышел на замену - они помогли нам сохранить темп, прессинговать и заставить соперника играть назад.

Мы меняем тактику, исходя из соперника. Сегодня задачей было не позволить "Арсеналу" действовать первым номером, не дать ему вести игру. Отмечу наших футболистов группы атаки, которые здорово отрабатывали назад и верно действовали и в обороне, и в нападении.

Сейчас мы можем радоваться, но только этим вечером. С завтрашнего дня будем готовиться к следующей игре. Мы знаем силу "Арсенала", так что в ответном матче будет непросто. Нет никакого процента, на сколько мы выполнили задачу. Будет большой ошибкой думать, что мы уже сделали шаг в следующий раунд.

Некоторые игроки получили небольшие повреждения, но я никак не связываю это со вчерашней задержкой вылета (самолет из Баку в Москву отправился почти на 6 часов позже. - Прим. "СЭ"). Не стал бы так шутить. Скорее, стоит говорить о том, что футболисты отдали все силы на поле и выполнили большой объем работы.

Не могу обещать, что мы выйдем в следующий раунд, но хочу поблагодарить наших болельщиков. Спасибо им за поддержку. Было очень приятно отпраздновать эту победу с ними. Но впереди ответная игра, к которой нужно хорошо подготовиться.

Пусть "Арсенал" проиграл, вижу, что у этой команды есть душа, есть коллектив. Это для меня не менее важно, чем индивидуально сильные игроки. (Артем Агапов)