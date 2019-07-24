Тренер "Нефтчи" отметил преимущество "Арсенала" в технике и физике

Главный тренер "Нефтчи" Роберто Бордин перед гостевым первым матчем 2-го отборочного раунда Лиги Европы с тульским "Арсеналом" оценил уровень соперника. По его словам, команда Игоря Черевченко может показать превосходство в технической и физической подготовке.

– Рад быть здесь, – сказал Бордин на пресс-конференции в Туле. – Завтра нам предстоит сыграть с очень серьезным соперником. Мы посмотрели его матчи в чемпионате России. Эта команда играет быстро и держит высокий темп. Могу сказать, что в техническом и физическом плане у нашего соперника есть преимущество.

О 6-часовой задержке вылета из Баку в Москву, откуда "Нефтчи" приехал в Тулу, итальянский тренер добавил:

– Можно говорить о том, что это имеет отношение к сегодняшнему дню. Сейчас мы чувствуем небольшую усталость после долгой дороги, ситуацию можно назвать небольшим стрессом. Из-за этого изменили время тренировки. Но к завтрашнему дню это все вряд ли имеет отношение. Будем готовиться и, надеюсь, проведем матч хорошо.

Игра "Арсенал" – "Нефтчи" состоится в Туле в четверг, 25 июля. Начало матча – 20.00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет через неделю – 1 августа в Баку. (Артем Агапов)