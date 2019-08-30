Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Тренер «Лудогорца» считает, что команде по силам выйти в плей-офф Лиги Европы

17:01
Теги:

Исполняющий обязанности главного тренер «Лудогорца» Станислав Генчев оценил итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы. Болгарская команда стала одним из соперников московского ЦСКА.

— Наша команда обладает необходимыми качествами, чтобы выйти в плей-офф. Я говорю об опыте и подборе футболистов, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Не знаю, буду ли работать с командой в это время, но уверен, что «Лудогорец» покажет свой максимум.

Итоги жеребьевки Лиги Европы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир