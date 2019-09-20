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Тренер «Лудогорца»: «Пять голов за один тайм в ворота такого сильного соперника — это большое событие»

01:02
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Главный тренер «Лудогорца» Станислав Генчев прокомментировал победу на московским ЦСКА в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы (5:1).

— Во-первых, хочу поблагодарить всех игроков за то, что они отдали все силы на поле. Они выполнили нашу задумку на игру, — цитирует тренера Topsport. — Игра началась не по нашему сценарию, но в перерыве я сказал, что нужно продолжать гнуть свою линию, и тогда мы забьем 2-3 гола. К моей радости, нам очень быстро удалось перевернуть ход матча. Итоговый счет — 5:1. Можно сказать, это была одна из лучших наших игр.

Футболисты ЦСКА шли вперед, пытаясь забить и отыграться. Но мы сумели надежно сыграть в обороне и удачно поймать соперника на контратаках. Пять голов за один тайм в ворота такого сильного соперника — это большое событие. Не могу сказать, что ЦСКА заслуживал разгрома, но победили мы заслуженно. Теперь наша цель — выйти из группы.

Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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