Тренер «Легии» ответил Федуну: «Цыган бил сына не за то, что тот играл в карты, а за то, что тот пытался отыграться»

Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич ответил на слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, который перед началом встречи 1-го тура группового этапа Лиги Европы заявил, что красно-белые должны взять реванш у польского клуба за прошлое поражение.

«Федун сказал, что «Спартак» хочет смыть позор десятилетней давности? Мы не жили прошлым. Тот матч вел мой коллега. Мы не строили ожидания, основываясь на том матче. У нас игроки, которые не застали ту игру.

У нас в Польше есть поговорка, что цыган бил своего сына не за то, что тот играл в карты, а за то, что тот пытался отыграться.

Мы вчера виделись с Черчесовым, может быть, сегодня еще увидимся. Но у него много встреч. Позовем ли его в декабре? Поживем-увидим. Для этого мне надо остаться в клубе к этому моменту. Хочу поблагодарить российских журналистов за работу. Они все перед вопросами поздравляют меня с победой. Польским журналистам стоит у вас поучиться», — заявил тренер.

«Спартак» на домашнем поле потерпел поражение от «Легии» со счетом 0:1. Последний раз «Спартак» и «Легия» встречались в 4-м отборочном раунде Лиги Европы-2011/12. В Варшаве была зафиксирована ничья 2:2, а в ответной встрече в Москве поляки вырвали в добавленное время волевую победу — 3:2.