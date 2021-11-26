Тренер «Легии» о Лиге Европы: «Нам нужно верить. Матч со «Спартаком» будет дома, это преимущество»

Главный тренер «Легии» Марек Голембевски прокомментировал поражение от «Лестера» (1:3) и оценил шансы своей команды на выход в плей-офф Лиги Европы.

«Мы с самого начала матча не делали того, что должны были. Когда мы забили после пенальти, я думал, что у нас получится отыграться, но третий гол «Лестера» лишил всех шансов. Мы должны верить в себя. Последний матч в группе со «Спартаком» «Легия» проведет дома. Думаю, это будет хорошим преимуществом», — приводит официальный сайт УЕФА слова Голембевски.

«Легия» занимает последнее, 4-е место в группе C Лиги Европы с 6 очками. В последнем туре польская команда сыграет со «Спартаком», занимающим вторую строчку с 7 очками. Матч состоится 9 декабря, начало — в 20.45 (мск).