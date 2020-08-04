Тренер «Хетафе» о матче с «Интером»: «Ради таких игр футболисты и вкалывают на тренировках»

Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас поделился ожиданиями от матча с «Интером» в 1/8 финала Лиги Европы. Команды проведут единственный матч на нейтральном поле в Гельзенкирхене (Германия).

«Для нас это серьезный вызов: мы сойдемся лицом к лицу с оставившей свой след в истории командой, — цитирует Бордаласа официальный сайт УЕФА. — Это будет невероятный матч — ради участия в таких игроки и вкалывают на тренировках. «Интер» превосходит нас во многих аспектах, особенно с точки зрения финансов и потенциала. И нам остается просто думать о завтрашнем матче. Еще раз повторю: это потрясающий вызов.

Игроки готовы физически и морально тоже подготовлены. Эта команда доказала, что способна проводить столь важные матчи, не только в нынешнем году, но и в прошедших сезонах. Стоимость нашего состава — иная в сравнении с миланцами, но в футболе часто удается удивить. Большей мотивации, чем играть против «Интера», у нас быть просто не может".

Матч «Интер» — «Хетафе» состоится 5 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.