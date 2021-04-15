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Тренер «Гранады» считает, что команда должна провести идеальный матч против «МЮ»

00:59
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Главный тренер «Гранады» Диего Мартинес поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«Есть вещи, которыми мы можем воспользоваться, потому что в определенных аспектах игры на прошлой неделе мы были хороши, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 15 апреля. — Нам нужно действовать более эффективно и показывать характер в течение 90 минут или даже больше. Нам нужно играть грамотно. Мы понимаем, что должны провести идеальный матч. И мы хотим этого добиться».

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Гранада» состоится 15 апреля. Начало в 22.00 по московскому времени. В первой игре английский клуб победил 2:0.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029901--man-united-vs-granada/

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