Тренер «Гранады» считает, что команда должна провести идеальный матч против «МЮ»
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Главный тренер «Гранады» Диего Мартинес поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».
«Есть вещи, которыми мы можем воспользоваться, потому что в определенных аспектах игры на прошлой неделе мы были хороши, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 15 апреля. — Нам нужно действовать более эффективно и показывать характер в течение 90 минут или даже больше. Нам нужно играть грамотно. Мы понимаем, что должны провести идеальный матч. И мы хотим этого добиться».
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Гранада» состоится 15 апреля. Начало в 22.00 по московскому времени. В первой игре английский клуб победил 2:0.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029901--man-united-vs-granada/
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