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Тренер «Ференцвароша» Ребров назвал ЦСКА очень сильным соперником

23:19
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Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров после победы в гостевом матче Лиги Европы над ЦСКА (1:0) назвал московскую команду очень сильным соперником. Армейцы после трех поражений занимают последнее место в группе.

— Я могу сказать, что мы победили очень сильного соперника, — приводит РИА «Новости» слова Реброва. — Я благодарен ребятам, они контролировали мяч... Сегодня для ЦСКА три очка были очень важны.

Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

ЦСКА — Ференцварош

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191024/1560194025.html

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур




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