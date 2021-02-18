Тренер «Динамо» Загреб поблагодарил Галицкого после матча Лиги Европы

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич после победы над «Краснодаром» (3:2) в матче 1/16 финала Лиги Европы поблагодарил владельца краснодарского клуба Сергея Галицкого за возможность сыграть на таком стадионе.

Встреча прошла на стадионе «Арена Краснодар» 18 февраля.

— Я думаю, мы не сможем сразу уснуть, — сказал Мамич. — Мы будем все обсуждать, дискутировать по поводу матча. В конце пресс-конференции я также хотел бы поблагодарить человека, создавшего этот клуб (Прим. «СЭ» — Сергея Галицкого), давшего нам возможность играть на этом стадионе.

Ответная игра между «Динамо» и «Краснодаром» пройдет 25 февраля в Загребе (Хорватия).

(Екатерина Потапова)

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