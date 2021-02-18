Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Тренер «Динамо» Загреб поблагодарил Галицкого после матча Лиги Европы

23:30
Сергей Галицкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Галицкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич после победы над «Краснодаром» (3:2) в матче 1/16 финала Лиги Европы поблагодарил владельца краснодарского клуба Сергея Галицкого за возможность сыграть на таком стадионе.

Встреча прошла на стадионе «Арена Краснодар» 18 февраля.

— Я думаю, мы не сможем сразу уснуть, — сказал Мамич. — Мы будем все обсуждать, дискутировать по поводу матча. В конце пресс-конференции я также хотел бы поблагодарить человека, создавшего этот клуб (Прим. «СЭ» — Сергея Галицкого), давшего нам возможность играть на этом стадионе.

Ответная игра между «Динамо» и «Краснодаром» пройдет 25 февраля в Загребе (Хорватия).

(Екатерина Потапова)

«Первый раз хорватская команда победила в России». Тренер «Динамо» Загреб — о матче с «Краснодаром»

Краснодар — Динамо З

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 10680
Все опросы
«Краснодар» пройдет загребское «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир