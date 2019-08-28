Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту перед ответным матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы со «Спартаком» сказал, что Жоау Мариу — это отличное приобретение для «Локомотива».

— Является ли проблемой то, что матч пройдет в Москве?

— «Брага» достигла определенных результатов, определенного уровня, и тут приходится играть за границей и далеко путешествовать. Так что это нормально. Понятно, что когда играешь дома, разного рода трудностей меньше.

— Вчера Жоау Мариу, брат вашего капитана Вилсона Эдуарду, подписал контракт с «Локомотивом». Они обсуждали это между собой, может, советовались?

— Жоау Мариу хороший игрок, и физически, и ментально, это отличное приобретение для «Локомотива». А советовались они или нет, я не знаю. (Дмитрий Гирин)

Матч «Спартак» — «Брага» состоится 29 августа. Начало — в 20:15 по московскому времени. Первая встреча закончилась победой португальцев со счетом 1:0.

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