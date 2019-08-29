Тренер Браги: Победа над «Спартаком» имеет огромное значение для Португалии"

Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту рассказал, насколько важна для Португалии победа над «Спартаком» (2:1) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы.

— Каков вес этой победы для португальского футбола?

— В первую очередь это большое значение для самой «Браги». Также это огромное значение для нашего футбола, поскольку это означает продвижение Португалии в таблице коэффициентов, шестая позиция позволит нам иметь еще один клуб в Лиге чемпионов. (Александр Рогулев)