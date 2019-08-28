Тренер «Браги»: «Не вижу у «Спартака» слабых мест»

Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту перед ответным матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы со «Спартаком» сказал, что не видит слабых мест у российского клуба. В первой встрече его команда победила на своем поле со счетом 1:0.

— Перед матчем вы напомните игрокам, что после первой встречи у команды есть преимущество, или, наоборот, попросите забыть их об этом? — вопрос Са Пинту напредматчевой пресс-конференции в Москве.

— Для нас счет 0:0, и так перед каждым матчем. Каждый матч — новый, и настрой только такой.

— «Браге» необходимо завтра забивать?

— Мы уже забивали «Спартаку», эта наша цель, и завтра она не изменится. Пусть у нас победная серия, но опираться на это нельзя.

— Чего вы ждете от «Спартака»?

— Это очень серьезный соперник, титулованный клуб, у него хорошие финансы, хорошие условия. У него нет слабых сторон, я их не вижу. (Дмитрий Гирин)