Тренер "Байера": "Краснодар" ничем не удивил"

Главный тренер "Байера" Петер Бос после ничьей против "Краснодара" (0:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы заявил, что соперник его ничем не удивил, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Я не очень доволен игрой, мне бы хотелось, чтобы мы забили гол на выезде, но у "Краснодара" тоже были хорошие моменты, - отметил Бос. - В первом тайме мы больше теряли мяч, во втором выглядели получше. Но этого не хватило, чтобы выиграть.

- Чем удивил "Краснодар"?

- Не удивил. Мы знаем, что это очень хорошая команда, и она это показала.

- Как оцените счет 0:0 в первом матче?

- Как я сказал, мне бы хотелось забить гол на выезде. Но мы этого не сделали. Теперь надо побеждать дома.

- Что в игре "Краснодара" поменяет вашу подготовку к следующему матчу?

- Честно говоря, я еще не задумываюсь об этом. Мы играем с "Дюссельдорфом". А эту игру я посмотрю в записи и только тогда решу, что будем делать.

- Что скажете о стадионе "Краснодара"? Есть ли в Германии подобные сооружения?

- Нам очень понравился стадион, он суперкачества, как и газон. Футбол должен доставлять удовольствие. Я давно не играю, но на таком стадионе, газоне, с такими болельщиками играть приятно. Я не удивлен командой, а вот стадион меня поразил.

- "Краснодар" предстал сильнее, чем ожидали?

- Да нет, мы заранее знали, что так будет. Здесь непросто было бы выиграть.

- Вы сказали, что фаворит - "Байер" - это все на бумаге. Как сейчас оцените шансы?

- Все остается как и было. Нет никаких фаворитов. Две хорошие команды играли, и лучшая из них на следующей неделе победит. Надеюсь, это будет Леверкузен.